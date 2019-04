Même sans ours polaires, des milliers de visiteurs se pressent à Pairi Daiza pour la réouverture

Mais le bourgmestre de Brugelette les a interdits et a demandé à la police que cette décision soit respectée. Sur place, on a vu la police patrouiller dans le parking. Mais un motard nous disait que sa présence était davantage justifiée par la question de la circulation routière.

Les vacances de Pâques: c'est le début de la saison touristique pour plusieurs attractions. A Brugelette, vous étiez des milliers à découvrir ou redécouvrir les animaux et les pavillons. Certains prennent l'abonnement pour pouvoir en profiter toute l'année. Et certains y passent carrément toutes leurs journées. Comme Jean-Pierre Degobert alias "Papy Panda". Pour ce pensionné de 75 ans, cette réouverture est un événement.

Pour ses 25 ans, Pairi Daiza offre quelques nouveautés à son public. Un hébergement dans le parc même. Dans le courant du printemps, "La Dernière Frontière" immergera les visiteurs au coeur de la Colombie britannique (Ouest du Canada). Et il sera possible de dormir dans cette zone parmi les loups, les ours et les otaries.

Un nouveau centre de reproduction verra aussi le jour pour tenter de sauver des oiseaux rares comme les aras de Spix, des perroquets bleus qui pourraient ensuite être réintroduits dans la forêt brésilienne.

Une saison prometteuse qui se prolongera en hiver. Après la fermeture prévue le 11 novembre, le parc sera pour la première fois rouvert trois semaines autour de Noël.