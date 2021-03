Mélissa, mère célibataire : "Je cumulais quatre jobs sur une semaine"

Ce 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes. L’occasion pour les femmes du monde entier de réclamer l’égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales. A la maison, la charge du ménage retombe très souvent sur les épaules de la mère, en particulier après une séparation. La grande majorité des parents isolés sont des femmes.

Mélissa habite un petit appartement à Casteau, cela fait 7 ans qu’elle s’occupe seule de sa fille "il faut du courage pour être mère célibataire. Quand tu es au bord de l’épuisement, il faut trouver la force de continuer à avancer." Cette maman de 35 ans a eu des moments très difficiles, juste après la rupture " financièrement ce n’était pas facile, je cumulais 4 jobs la même semaine : je travaillais dans une maison de repos, chez des traiteurs et dans un restaurant." Levée à 6 heures, couchée à 2 heures du matin, elle a tenu ce rythme durant 4 ans "j’étais au bord du burn-out, à certains moments j’avais envie de tout lâcher."

Une nouvelle vie amoureuse ? "J’aimerais bien !"

Aujourd’hui, Melissa travaille toujours beaucoup mais le rythme s’est fortement ralenti " les finances se règlent petit à petit." Sa fille a grandi également "elle a 14 ans, elle est beaucoup plus autonome." Une nouvelle vie amoureuse pourrait être envisageable ? "J’aimerais bien ! Le problème, c’est que je n’ai pas encore beaucoup de temps libre pour rechercher l’amour. Et puis, je pense que ma fille pourrait avoir du mal à accepter un homme à la maison, ça fait tout de même 7 ans qu’on est à deux. Avoir quelqu’un qui débarque du jour au lendemain dans nos vies, elle n’est pas encore prête à l’accepter. Pas totalement en tout cas, mais on est sur la bonne voie."