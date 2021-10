"Mektoub" ou le fabuleux destin d'un cancer du sein, signé Valérie Renard

Valérie Renard, habitant près de Durbuy, a été victime du cancer du sein, il y a un an, et elle a décidé de changer de vie et de raconter son cheminement personnel dans un livre intitulé "Mektoub" ou le fabuleux destin d'un cancer du sein. Elle nous explique sa démarche qui l'a aussi amenée à changer de vie et à se consacrer à l'écriture :

"C'est une histoire du cancer du sein, mais c'est aussi l'histoire d'un cheminement, une traversée du désert qui a commencé avec la crise de la cinquantaine. Il y en a qui vont voir ailleurs, et moi je suis allée voir dans l'écriture. Un cheminement qui trouve son aboutissement avec cette maladie, et voilà, l'ouverture vers d'autres horizons. Mais mon histoire n'est qu'une histoire parmi des milliers d'autres, et je n'ai aucun conseil à donner. Je délivre une histoire qui donne peut-être du courage et qui permettra peut-être à certaines personnes de prendre du recul par rapport à une situation."

Avec une amie styliste, Patricia Deprez, Valérie Renard lance aussi, via la plate-forme de financement partagé Ulule, une marque de vêtements pour toutes les femmes atteintes d'un cancer du sein :

"Une ligne de vêtements destinés aux femmes qui ont subi une ablation. C'est une ligne de vêtements qui va permettre de camoufler le manque, parce que beaucoup de femmes n'ont pas envie de reconstruire, ce qui est mon cas. J'entends beaucoup de femmes dire que pour rester féminine il faut deux seins, je ne suis pas d'accord et il y a des alternatives. C'est ce qu'on veut proposer avec cette ligne que nous avons lancée sur la plateforme Ulule."

Il reste une vingtaine de jours pour la souscription. Près de 60% de la somme fixée est réunie, mais il faut donc continuer à les encourager.