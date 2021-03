Méga poulailler à Dottignies : pour Greenpeace, l'absence de décision montre que "la Région est une poule sans-tête"

La colère des opposants au méga poulailler industriel de Dottignies. Les autorités mouscronnoises ont dit "oui" à un éleveur qui a le projet de pratiquement doubler la capacité de son poulailler industriel : de 72.000 bêtes son élevage va passer à 130.000 poulets.

400 opposants avaient alors introduit un recours à la Région Wallonne qui n’a rien décidé. Pourquoi ? Parce que les deux élus concernés, Willy Borsus (MR), le ministre wallon de l’Agriculture et de l’Aménagement du Territoire et Céline Tellier (Ecolo), la ministre wallonne de l’Environnement, de la Ruralité et du Bien-être animal ne sont pas parvenus à se mettre d’accord. Ils n’ont donc pas rendu d’avis. Dans ce cas, c'est le premier avis officiel qui prévaut, en l'occurrence ici celui de la commune de Mouscron dont les autorités avaient émis un avis positif.

Une situation que dénonce Greenpeace qui défend le Collectif citoyen de Dottignies. Ainsi Sébastien Snoek, chargé de campagne au sein de l’équipe Ecosystèmes, estime que la Région Wallonne est "une poule sans-tête" : "La Région fait le pari d’une agriculture de qualité, d’une agriculture familiale et puis on voit, en parallèle, que la Région et les Communes continuent à promouvoir ce genre d’élevages (industriels ndlr) qui sont tout-à-fait détachés de notre terroir, qui sont entièrement dépendants des marchés à l’exportation, qui ne ramènent pas grand-chose en terme d’emplois et qui sont très dangereux pour les éleveurs eux-mêmes. Il y a donc une grande contradiction, Je pense que le ministre de l’Agriculture en particulier doit prendre ses responsabilités et doit prôner une position publique claire sur l’avenir de l’Agriculture.

La raison du "oui" de Brigitte Aubert

Comme la Région a décidé de ne pas décider, c’est la décision communale qui prévaut. Et la Commune de Mouscron avait dit "oui" à ce méga projet. Mais pourquoi Brigitte Aubert (cdH), la bourgmestre, a-t-elle répondu positivement à cette demande d'extension, la question lui a été posée. "Nous, les décisions que nous prenons, c’est sur base des rapports que nous recevons, explique Brigitte Aubert, maintenant je ne dis pas que j’apprécie les élevages de ce type, pas du tout, mais, malheureusement, les dossiers nous prouvaient que les avis qui avaient été émis étaient suivis, nous avons donc émis un avis selon le dossier".

Au pied du mur de cet immense élevage de gallinacés, les opposants ne disposent plus que d'une solution pour que le projet ne se concrétise pas: introduire dans les soixante jours un recours au Conseil d'Etat.