Méga poulailler à Dottignies : la Région n'a pas décidé, c'est donc le "oui" Communal qui prévaut

La colère des opposants au méga poulailler industriel de Dottignies. Les autorités mouscronnoises ont dit "oui" à un éleveur qui a le projet de pratiquement doubler la capacité de son poulailler industriel et passer ainsi à un élevage de 130.000 poulets.

400 opposants avaient alors introduit un recours à la Région Wallonne qui n’a rien décidé. Pourquoi ? Parce que les deux élus concernés, Willy Borsus (MR), le ministre wallon de l’Agriculture et de l’Aménagement du Territoire et Céline Tellier (Ecolo), la ministre wallonne de l’Environnement, de la Ruralité et du Bien-être animal ne sont pas parvenus à se mettre d’accord. Ils n’ont donc pas rendu d’avis.

Dans ce cas de figure, c’est la décision communale qui prévaut. Sauf recours des riverains au Conseil d’Etat, le permis est donc accepté.