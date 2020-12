McDonald's cherche à s'implanter en Brabant wallon : les oppositions sont nombreuses

McDonald’s veut s’implanter dans la province et la multinationale y met les moyens. Récemment, trois projets de "fast-food" ont été étudiés et déposés. Les dossiers connaissent des fortunes diverses. Quant aux opposants, ils se font entendre. Résultat : une ouverture d’un "restaurant" à Jodoigne, un refus à Braine-l’Alleud et une procédure toujours en cours à Rixensart où la célèbre marque veut ouvrir sur le site d’une ancienne pompe à essence située en face du Cinéma Centre.

La stratégie de la célèbre marque est bien rodée. Elle lance plusieurs projets à la fois en anticipant d’éventuels refus. Pour le groupe, le Brabant wallon est une région qui a énormément de potentiel. Et les études de marché réalisées par l’enseigne le prouvent. Ces dernières années, trois procédures ont été lancées à Braine-l’Alleud, Jodoigne et Rixensart en plus des deux "fast-food" déjà existants à Corbais et Waterloo."On travaille souvent sur plusieurs sites en même temps", explique Kristel Muls porte-parole pour la Belgique.

Pourquoi ? "Parce que premièrement, ce n’est pas toujours facile d’obtenir un permis. On doit regarder et étudier où est-ce que les restaurants peuvent s’implanter. La région ici est stratégique. On doit ensuite lancer les procédures qui sont parfois longues, avec des accords parfois difficiles à obtenir".