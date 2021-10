Maurice Collot, ancien travailleur chez Donnay : « Un matin, on nous a annoncé que Bernard Tapie allait arriver en hélicoptère »

En septembre 1988, Bernard tapie débarque aux usines Donnay, à Couvin. Pour les racheter. A l’époque, l’entreprise confondée par Jean Donnay en 1913 est au plus bas. Dix ans plus tôt, ce fleuron régional employait pourtant 500 personnes et produisait près de 2 millions de raquettes de tennis par an. C’était tout simplement le leader mondial et incontesté du marché. Un évènement a pourtant tout changé : en 1983, le champion Bjorn Borg, sur lequel Donnay avait fondé l’essentiel de sa stratégie marketing, se retire du circuit. La même année, la raquette en aluminium débarque sur le marché. Donnay n’y croit pas et investit peu dans les nouvelles technologies. En 1988, c’est la faillite.

Tapie, le sauveur

2 images Bernard Tapie lors de sa visite à Couvin, aux usines Donnay, en septembre 1988. © BELGA

Bernard Tapie arrive donc en Belgique avec une aura de sauveur. Employé dans l’entreprise depuis 1965, Maurice Collot, tourneur de son état (il fabriquait les manches), était présent. "J’étais délégué syndical, et, un matin, on nous a annoncé que Bernard Tapie allait arriver en hélicoptère. On sentait bien que ça allait arriver, car il reprenait déjà des usines en difficulté à l’époque. Et c’est vrai qu’on s’est dit que c’était peut-être le sauveur !" Maurice a même serré la main de l’industriel français : "Je me suis quand même dit que ça n’arrivait pas à tout le monde de serrer la main du président de l’Olympique de Marseille. Cela dit, on savait que c’était un rusé, et que dans certaines industries les choses n’avaient pas été comme il le voulait." Très vite, l’ouvrier qualifié comprend d’ailleurs qu’il n’y aura pas de success story dans le Sud namurois, malgré un contrat de sponsoring dingue signé avec André Agassi. "Les commandes diminuaient, on sentait un va-et-vient qui n’était pas de bon augure. Il a également changé les coutumes de l’usine, par exemple en transformant le stand d’exposition en réfectoire, avec moquette rouge, compartiment fumeur et télévision. C’était tape-à-l’œil. "

Tapie, le fossoyeur ?

Maurice Collot fait partie des chanceux : après le départ de Tapie (direction la tête d’Adidas) et la faillite de Donnay, il a retrouvé du travail. Il ne garde pas de rancœur particulière envers "Nanard". "C’était un passage, voilà" La chute de Donnay a cependant marqué le début d’une ère de déshérence économique dont la région ne s’est jamais totalement remise. Parmi les anciens, certains voient donc encore en Tapie un fossoyeur. "Je pense qu’il faut être dans la nuance avec Tapie", analyse aujourd’hui Guérand Gautier, historien et directeur de l’écomusée de Treignes (Viroinval), où une exposition sur l’aventure Donnay a lieu pour le moment. "En 1988, il est arrivé avec une proposition sérieuse et qui a séduit la région wallonne. Sa stratégie avait du sens : il a tenté de refaire le coup de Bjorn Borg avec André Agassi, et a redéveloppé une stratégie promotionnelle agressive. Mais je pense qu’il n’avait pas réalisé qu’il héritait d’une gestion très compliquée. Malgré des débuts prometteurs, l’entreprise ne restait pas assez rentable." Selon les observateurs, le rachat de Donnay aurait aussi été un tremplin pour Tapie en vue du prestigieux rachat d’Adidas. "Finalement, avec Donnay, Il a tenté un coup qu’il n’a pas réussi. Et comme un grand businessman de son temps, avec une dimension prédatrice, il s’est alors jeté sur une entreprise qui semblait plus profitable." Aujourd’hui la marque Donnay existe toujours (elle a été rachetée par les Anglais de SportDirect) mais il n’en reste aucune trace à Couvin.

Décès de Bernard Tapie: JT 03/10/2021

