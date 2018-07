Maurage : fini les colis alimentaires. 500 familles en difficulté.

C'était la dernière distribution de colis alimentaires ce weekend à Maurage dans l'entité de La Louvière. L'association "Coeur en cordée" doit quitter ses locaux et ne trouve aucune autre solution. Et pourtant ils étaient encore très nombreux ce samedi à faire la file pour obtenir un peu de nourriture gratuitement. Ca se bouscule dans l'étroit couloir qui mène aux colis alimentaires. L'association est installée depuis 15 ans dans de vieux locaux qui appartiennent à l'école voisine. L'attente dure... et il y aura du monde pendant plus de trois heures.

Il y a du café, des pâtes, des céréales, du lait, des conserves mais aussi chocolat et bonbons pour les enfants. "On est déjà pauvres et en plus maintenant on nous retire notre local. C'est dégeulasse", crie une dame à l'allure fragile. Herbert Dellis a des mots assez durs pour le bourgmestre Jacques Gobert qui n'aurait, selon lui, aucune volonté de soutenir le projet. "Je ne sais pas si monsieur Gobert acceptera de recevoir 1000 personnes à sa table le soir quand il mange son steack. Il ne fait rien pour nous. Là, l'école a besoin de récupérer ses locaux et il ne fait rien pour nous trouver un autre endroit. D'ailleurs, il n'est jamais venu ici. Il devrait un jour enlever sa cravatte rouge de socialiste pour voir cette question d'un point de vue humanitaire."

La politique se mêle au problème. On sent bien que les élections approchent. Ici tout le monde ou presque est CDH dans l'opposition. Le bourgmestre est socialiste. Et dans l'association on est persuadés que les autorités de la ville ne font pas d'effort volontairement. Simplement parce que l'association ne représente pas le bon parti politique. Réplique du bourgmestre Jacques Gobert : "Je suis indigné par cette volonté d'instrumentaliser la pauvreté à des fins électorales. Si nous avions une animosité envers eux, nous n'aurions pas laissé les locaux à disposition pendant 15 ans. Nous avons déjà tout retourné. Il n'y a pas de place pour le moment. Même l'unité scout a du quitter son bâtiment qui tombe en ruine et nous ne savons pas encore où les réinstaller." Pour bien faire, il faudrait 200 ou 300 m2 pour installer les frigos et les stocks immenses de produits secs. Il faut aussi un endroit sécurisé et salubre pour éviter les rats...pas si simple.



Jeux politiques, conflits entre majorité et opposition ou manque effectivement de locaux. Difficile de trancher. Une chose est sûre, sans solution, ce sont 1500 personnes qui n'auront plus de colis alimentaires.