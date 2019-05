Matthieu Daele, Charles Gardier et peut être Laszlo Schonbrodt : les élus de la deuxième vague

Certains candidats aux élections seront élus dans un deuxième temps. Ils bénéficieront de ce que l'on appelle l'effet Damseaux.

L'effet Damseaux, du nom d'un ancien député et bourgmestre verviétois, c'est une particularité de la circonscription de Verviers, car elle comprend la Communauté germanophone.

Accrochez vous, ce n'est pas simple

Si un élu germanophone prête serment au parlement wallon en allemand, il ira siéger d'office au parlement de sa communauté, la communauté germanophone. Mais il s'exclut de facto du parlement de la Communauté française. En politique communautaire, on peut être wallon ET Germanophone, ou wallon ET francophone mais on ne peut pas être à la fois germanophone et francophone.

Prenons un exemple. celui de la libérale germanophone Christine Mauel. Elle vient d'être élue ce dimanche. Le 11 juin, si elle prête serment en allemand à Namur, elle sera bien députée wallonne mais c'est le premier suppléant le spadois Charles Gardier qui deviendra député communautaire

Cas semblable chez Ecolo, avec la tête de liste eupennoise Anne Kelleter. C'est son suppléant, Matthieu Daele qui prendra place dans l'hémicycle communautaire

La question se pose aussi au PTB entre le jeune calaminois Samuel Nemes et le premier suppléant Laszlo Schonbrodt. Un peu surpris par leur succès, les Ptébistes se laissent quelques jours de réflexion pour savoir si oui ou non, ils joueront à ce petit jeu communautaire.