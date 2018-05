Mattéo Salamone, le "Ket" de François Damiens

Mattéo, 15 ans, et déjà quelques tournages à son actif - © S. Vandreck

Son papa, Erico, lui aussi comédien, n'est sans doute pas étranger à cette vocation. "Mais je me suis contenté de le conduire aux castings et de l'attendre dans la voiture, insiste-t-il. Sur le tournage, on venait le chercher, on le ramenait le soir, et je le laissais faire. Il me racontait sa journée et j'étais très content pour lui". Il lui a néanmoins soufflé quelques conseils de professionnel: "Etre le plus naturel possible, bien écouter ce qu'on lui demande et surtout être respectueux vis-à-vis des gens avec qui il travaille".

Concilier école et tournages

Le papa ne cache pas sa fierté, mais il tient avant tout à ce que l'école ne passe pas au second plan. Mattéo est en troisième année, option arts d'expression, au collège Cardinal Mercier de Braine-l'Alleud, la même école que François Damiens a fréquentée à son âge. Pour le tournage de "Mon Ket", il a dû s'absenter à de nombreuses reprises. "L'équipe de production essaie toujours de prévoir un maximum de journées de tournage pendant les vacances, le week-end ou après l'école, mais quand ce sont de gros rôles, ce n'est pas toujours possible", explique-t-il . Un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles permet aux élèves qui ont une activité artistique ou sportive de haut niveau de s'absenter de l'école un certain nombre de jours par an. "Pour ce film, j'étais suivi par une coach, qui m'aidait pour mon rôle, mais qui m'aidait aussi à faire mes devoirs", poursuit Mattéo. Pour pouvoir vivre cette expérience cinématographique, il a d'ailleurs conclu une sorte de "contrat" avec son école. "On leur permet de vivre des rêves. C'est d'ailleurs enrichissant d'avoir des enfants comme lui en classe. Mais, en contrepartie, nous attendons que l'élève fasse le travail demandé et se prépare correctement pour les examens", rappelle Grégory De Smet, directeur du premier degré au collège Cardinal Mercier. Mattéo a ainsi réussi l'an dernier son CE1D, dont la préparation avait été quelque peu perturbée par le tournage.