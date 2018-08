Mathieu Amalric en ouverture de l'Intime Festival à Namur

Le Théâtre de Namur va vibrer tout le week-end, au son des grandes voix du cinéma Français. Chloé Colpé a initié il y a six ans, en compagnie de Benoit Poelvoorde, un festival qui s'offre des passerelles entre la littérature, le cinéma, la musique et la photo. Parmi les grandes lectures du week-end, celle de Mathieu Amalric avec "Des jours sans fin" de Sébastian Barry.

Isabelle Nanty a choisi "la porte" de Magda Szabo. Notons encore la présence d'André Wilms, l'un des comédiens français les plus énergiques, et le père dans le film culte "La vie est un long fleuve tranquille". Marie Gillain sera présente également, ou encore Grégoire Bouillier. Quant à Benoit Poelvoorde il invite à ses côtés, Stefan Liberski et Daniel Goossens pour une discussion autour de l'oeuvre de Gary Larson. Tout le programme sur intimefestival.be