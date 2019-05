Matante Hortense : l’atmosphère des mercredis après-midi d’autrefois

A Mouscron, Nathalie Stevens propose des ateliers culinaires aux 4-12 ans. Mais plus qu’un cours de cuisine, c’est une expérience que viennent vivre les jeunes stagiaires. Ramasser des œufs dans le poulailler, cuisiner, dresser une jolie table et jouer à de vieux jeux de société… Une atmosphère vintage qui les fait sortir du temps. Le projet lancé en janvier dernier a déjà été primé par la Région wallonne, Matante Hortense est un des « Talents wallons 2019 », dans la catégorie « artisans ». Nathalie Stevens est enseignante à l’Institut Saint-Charles à Dottignies. Elle projetait depuis longtemps de se lancer dans une activité liée à sa passion, la cuisine. Chez elle, les enfants peuvent cuisiner mais aussi dresser une jolie table et passer du temps ensemble pour apprendre à se connaître.

L’art de la pâtisserie dès le plus jeune âge Les ateliers se déroulent dans la cuisine de la maison familiale - © RTBF Les petits manteaux accrochés dans le couloir nous l’annoncent : il y a beaucoup de jeunes visiteurs cet après-midi chez Matante Hortense. Dans cette chaleureuse maison familiale du centre de Mouscron, on retrouve les enfants dans la cuisine. En équipe, ils sont au travail. Emir bat les œufs, Juliette prépare une pâte sucrée, Jeanne pèse le sucre… Au total, ils sont une dizaine à s’activer pour préparer des desserts. Et puis il y a Nathalie. La jeune femme vole de l’un à l’autre, donne un conseil, tend un ustensile, rattrape une catastrophe, donne un bisou à une nouvelle arrivée. « On prépare un tiramisu – nous dit Zélie, je n’en ai jamais fait, ce n’est pas difficile mais il faut faire attention de ne pas casser les petites bulles des œufs battus en neige ». Le deuxième dessert est un twix maison, pour lequel les enfants vont préparer un caramel au beurre salé. « Là on est avec des gens qui savent comment faire des recettes qu’on ne sait pas faire à la maison, explique Juliette ». Anna, 13 ans est une habituée, elle aussi vient pour apprendre mais également pour l’atmosphère : « c’est convivial, c’est amical ». Chez Matante Hortense, le reportage - 14/05/2019

L’atmosphère des après-midi chez les grands-parents Nathalie fait découvrir aux enfants les jeux d'autrefois - © RTBF Mais les ateliers de « Matante Hortense » sont plus que des cours de cuisine. En créant ces activités, Nathalie a voulu rendre aux enfants ce qu’elle avait elle-même connu autrefois dans sa famille. C’est donc un peu sa propre enfance qu’elle raconte ici. Les disques vinyles de Chantal Goya à écouter sur un vieux tourne-disque, le « view-master » pour découvrir des histoires en image, des jeux de société rétro… Dans la déco de la jolie maison, on en oublie notre siècle de high-tech. Ici, ni tablette, ni ordinateur. C’est dans les vieux livres cuisine de famille que Nathalie puise ses recettes, même si elle avoue consulter les sites internet pour compléter son inspiration. Les enfants d’aujourd’hui apprécient ce voyage dans le temps. C’est sans doute cette touche de joyeuse nostalgie qui a séduit le jury des Talents wallons 2019 : « c’est vrai que c’est une récompense qui est arrivée rapidement et c’est super agréable, ça m’encourage et on se dit que le message est bien passé, ce sont les traditions familiales et les valeurs que je voulais faire passer qui ont été reconnues », conclut Nathalie.