Coronavirus: masques, gants, lingettes et flacons de désinfectant finissent parfois dans les rivières et les accotements

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur depuis le confinement. Et il s’accentue encore davantage depuis la fermeture des recyparcs wallons et les difficultés de gestion des déchets dans le contexte actuel.

Des gants, masques, lingettes, mouchoirs en papier et autres bidons de désinfectant sont jetés sur les trottoirs, en bordure des routes et même dans les cours d’eau. L’asbl BeWaPP qui œuvre pour une Wallonie plus propre l’avait récemment constaté. Et la tendance à la hausse semble se confirmer. De plus en plus de communes constatent des dépôts clandestins depuis le confinement.

En Brabant wallon, par exemple, des associations environnementales tentent de lutter contre ces dépôts clandestins, nuisibles pour la planète et potentiellement dangereux pour la santé.

Constats choquants

Parmi les associations qui tentent d’éliminer ces déchets en veillant aux précautions en vigueur : l’asbl Aer Aqua Terra. Sa fondatrice, Ann-Laure Furnelle, et son compagnon Marc collectent les nuisibles en rivière et le long des voiries. Les déchets sont leurs ennemis. Et ils les traquent sans relâche, même en cette période difficile. "Depuis le confinement, les gens se protègent. Mais ils n’ont pas conscience du tort qu’ils font à l’environnement en jetant n’importe où des gants, des masques, des lingettes ou des mouchoirs en papier. C’est vraiment choquant. Et c’est aussi un risque de contamination. Nous trouvons bon nombre de ces déchets en surface. Mais aussi dans les cours d’eau. Des polluants nuisibles, surtout en cette période où le niveau de l’eau est bas et où la concentration des polluants risque d’augmenter. D’autant que certains produits, comme les désinfectants, sont également déversés dans les éviers et les WC des particuliers pour finir dans l’environnement".

Dans de nombreuses villes et villages, les autorités locales, comme à Wavre (cfr photo), déplorent aussi le comportement incivique de ceux qui jettent des objets tels que des gants sur les trottoirs ou près de avaloirs.

Contrats de rivière

Autre acteur important dans la lutte pour la préservation des cours d’eau : les Contrats de rivière. Parmi ces collectifs très engagés au niveau du Brabant wallon : le Contrat de rivière Dyle-Gette. "Nous constatons la présence de déchets liés à cette période de confinement, comme les gants et les lingettes", confirme Isabelle Delgoffe, chargée de projet. "Mais il faut y ajouter l’effet d’une charge polluante à domicile plus importante depuis le confinement. A la maison, les gens utilisent des désinfectants et d’autres produits qui finissent dans l’environnement. Les stations d’épuration ne peuvent pas tout faire. Même si certains cours d’eau, comme la Meuse, paraissent plus limpides par endroits, je suis préoccupée par les effets indirects de cette pollution domestique accrue".

Polluants divers

Outre les produits et équipements utilisés pour la protection et la désinfection, les associations notent aussi la présence d’autres polluants en cette période de confinement. "Des particuliers (et des professionnels) font des travaux et éliminent dans la nature des déchets de construction", précise Isabelle Delgoffe. "D’autres jettent des huiles et des peintures dans les avaloirs, au risque de les boucher et avec les problèmes que cela suppose en cas de fortes pluies. Certains se débarrassent des déchets verts dans les rivières, avec un risque d’inondations en cas d’orage. Puis, il y a ceux qui nettoient leur voiture ou font leur vidange près des avaloirs. Là aussi, ces hydrocarbures et ces huiles de moteur constituent un problème. Ces composants perturbent le bon fonctionnement des stations d’épuration et finissent par dégrader les cours d’eau et l’environnement".

Gants et masques dans les sacs

Où jeter les gants, masques et autres mouchoirs en papier potentiellement contaminés ? "Il ne faut surtout pas les jeter dans la nature, ni dans les sacs à déchets organiques ou les sacs pour papiers et cartons", explique Valérie Cartiaux, de l’asbl Be WaPP. "Ces déchets doivent d’abord être placés dans de petits sacs, puis jetés dans les sacs à ordures classiques". Une double protection. Pour éviter toute contamination, surtout pour le personnel chargé de la collecte et du traitement des déchets. Les mesures de protection sont présentes là aussi. Notamment grâce au port de gants épais. Mais une réduction du risque s’impose, de toute manière.



Notons enfin qu’en cas d’infractions constatées, les amendes en matière de dépôts clandestins sont plutôt salées.