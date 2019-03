Masques de cire et premiers rondeaux sur la Grand-Place de Binche

Un masque de cire exclusif

Ce moment particulier est aussi celui où les Gilles et les Paysans portent leur célèbre masque de cire. Fabriqué dans l'atelier Pourbaix, il est composé de toile de cire et décoré de lunettes vertes, d'une moustache, d'une petite barbiche et de favoris. Un modèle breveté depuis 1985 et qui ne peut donc être porté qu'à Binche.

Le mardi matin est aussi le seul moment où le Gille tient dans sa main un ramon avec lequel il rythme la cadence. Formé d'un faisceau de baguettes de saule séchées assemblées par des ligaments de rotin, il est un reliquat du simple balai qui servait à chasser l'hiver.

Sur le temps de midi, les Gilles rentrent manger chez eux prendre des forces avant le cortège de l'après-midi. Il démarre à 15h depuis le carrefour de Battignies. C'est le moment tant attendu de la sortie des chapeaux de plumes, si la météo le permet, et des jets d'oranges dans les rues de la ville.