Masque obligatoire sur soi en Hainaut : du "bon sens" et un "comportement citoyen"

Depuis le 26 août midi, il est obligatoire de toujours avoir un masque sur soi en province de Hainaut. Décision prise par le gouverneur de la province Tommy Leclercq. Plus question d'être distrait et de l'oublier dans sa voiture par exemple. Le masque doit dorénavant toujours être à portée de main.

Sur la place de Nimy non loin de Mons, le port du masque est bien respecté. Les rares personnes croisées qui ne le portaient pas, l’avaient soit dans une poche de leur veste ou dans leur sac à main. Seul Louis semblait un peu distrait : "Aujourd’hui, je ne porte pas mon masque sur moi", reconnaissait-il. "Je dois prendre l’habitude. Mais sinon, je mets mon masque régulièrement quand on me demande de le porter." Pour Méry qui venait effectuer quelques achats sur le marché local, avoir un masque sur soi résulte du bon sens : "C’est tout à fait normal. On ne se balade pas non plus sans sa carte d’identité. C’est un comportement citoyen."

Un automatisme à assimiler

Jan vit non loin de la Place de Nimy. Au moment de décharger sa voiture, il ne porte pas de masque mais celui-ci n’est jamais bien loin. "Evidemment j’en ai un sur moi. J’ai entendu la consigne pour la Province de Hainaut et je trouve cela normal. Si cela m’arrive de l’oublier par distraction? Non, c’est devenu automatique."

Un automatisme aussi pour Béatrice qui avait rangé son masque dans sa sacoche. "Le tout, c’est que je le mette. Je trouve ça normal de toujours en avoir un sur soi. Il y a des situations où l’on croise beaucoup de monde. Cela semble donc logique. De toutes façons, il faudra bien s’y faire."

S'il est à présent obligatoire d'avoir un masque sur soi en Hainaut, certaines grandes villes comme Mons ou Charleroi imposent toujours le port du masque sur leur territoire.