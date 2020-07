Masque obligatoire partout dans le centre de Charleroi

Plus de place à l’hésitation. À partir de ce samedi 24 juillet, le masque sera obligatoire partout dans le centre de Charleroi. Le bourgmestre, Paul Magnette a décidé d’aller un pas plus loin que le Conseil National de Sécurité. Il faudra donc, à partir de 12 ans, porter un masque en rue, dans les commerces, les bâtiments publics,… Deux exceptions : quand vous êtes assis au restaurant ou dans un café et quand vous faites du sport ou que vous vous déplacez à vélo. La ville rajoute une étrange règle concernant les gens assis. Le masque n’est pas obligatoire dans ce cas-là mais il faut garder ses distances avec les autres. Le masque sera obligatoire aussi dans les zonings commerciaux et les plaines de jeux. Et cette mesure vise toutes les aires de jeux dans le grand Charleroi.

Tout cela s’ajoute évidemment aux mesures imposées par le CNS. Paul Magnette utilise donc son droit à aller plus loin que le fédéral. Ce pouvoir donné aux décideurs locaux doit servir à limiter la propagation du virus là où il se propage le plus. Charleroi n’est pas spécialement plus à risque. C’est donc une simple mesure de prudence "pour éviter de devoir imposer de nouvelles mesures de confinement."

La ville rappelle aussi que la distribution de masques est prolongée jusqu'au 30 septembre au sein de cinq guichets citoyens. Si vous n'êtes pas encore passés prendre les vôtres, il est encore temps.