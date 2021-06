Masnuy-Saint-Jean : à 5000 kilomètres de distance, ils vivent les mêmes choses mais pas dans la même réalité

Cela fait près de deux ans que les élèves d’une classe de Saint-Louis au Sénégal entretiennent des contacts avec un groupe d’une école de Masnuy-Saint-Jean, près de Jurbise. Ils viennent de clore un projet d’échange. Le point commun de ces deux classes distantes de plus de 5000 kilomètres : elles accueillent toutes les deux un élève malvoyant.

Dans la classe, ce vendredi, les jeunes de Masnuy voient sur l’écran les visages souriants des élèves de Saint-Louis, une ville de la côte nord-ouest du Sénégal, leur adresser un message. Les élèves hainuyers écoutent enthousiastes. Pendant ces mois d’échanges, Victoria et Clarisse ont découvert une autre réalité. "On s’aperçoit qu’on a plus de chance que d’autres", constate l’une d’elles, "on a du matériel neuf, des beaux bancs et eux pas".

Un apport mutuel

Les discussions ont tourné autour de sujets de société, la pauvreté, le handicap aussi, puisque les deux classes accueillent un élève malvoyant. Pour Madame Biagi, l’institutrice, les enfants en ressortent enrichis "Tantôt une petite fille m’a confié qu’elle avait éprouvé beaucoup de joie à vivre ce projet, je trouve que ça, c’est déjà super. Les élèves de Saint-Louis sont très joyeux, très souriants, eh bien cette joie, elle est communicative".

"L’intérêt de toute cette démarche c’est évidemment toute l’interculturalité" explique Cécile Nuyt, la directrice de Géomoun, l’ONG qui a supervisé l’échange. "On a tous quelque chose d’intéressant à dire et la possibilité de faire bouger les choses pour que cela aille mieux et ce, quel que soit notre niveau de vie, l’endroit où nous habitons..." poursuit-elle.

Et les élèves de Masnuy ne sont pas limités à de belles paroles, ils se sont démenés pour leurs correspondants sénégalais en leur envoyant une aide matérielle.