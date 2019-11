Marre du Black Friday ? Voici un Green Friday qui double ses prix pour la bonne cause

Faut-il encore le rappeler ? C’est le Black Friday, ce vendredi 29 novembre !

Des millions de consommateurs vont se ruer dans les magasins pour profiter des (éventuelles) bonnes affaires.

Mais le marketing et la surconsommation sont de plus en plus décriés. Surtout par les jeunes. Exemple, à La Hulpe, en Brabant wallon. Des étudiants ont créé une start-up, baptisée "Just Smile". Objectif de leur petite société : proposer des produits verts, sans plastiques, dont des couverts et des brosses à dents en bambou.

Ce vendredi, ainsi que ce week-end, la start-up organise un Green Friday pour sensibiliser le public contre la surconsommation et les déchets non biodégradables. Et pour se démarquer… des marques commerciales, la jeune équipe inverse le principe du Black Friday en doublant le prix de ses produits "verts".

Prix doublés

Des prix doublés plutôt que cassés ! Le principe peut surprendre mais s’explique facilement. "Quand on casse les prix pour attirer les clients, les consommateurs achètent des choses dont ils n’ont pas besoin", souligne Helena André, étudiante cofondatrice du projet. "En proposant nos produits écologiques et durables, nous voulons inciter les consommateurs à n’acheter que des produits utiles et nécessaires. Nous voulons aussi susciter une réflexion, une prise de conscience".



Le but, c’est donc d’éviter la surconsommation et les déchets de plastique qui nuisent à l’environnement. Mais si couverts, brosses à dents et autres étuis de gourdes recyclables sont vendus au prix double, pendant ces trois jours, c’est aussi pour une bonne œuvre.

Des bénéfices pour la planète

La moitié du produit des ventes (à prix double) n’ira pas dans la poche de la jeune entreprise. "Les bénéfices des produits que l’on vend au prix doublé seront destinés à une ONG. L’Organisation Non Gouvernementale Team Trees a pour mission de replanter des arbres. Son objectif pour 2020 : planter 20 millions d’arbres", explique Helena.

Et pour un projet éducatif

La start-up a également conclu un partenariat avec l’ONG Educate For, principalement active en Amérique latine. "Cette organisation travaille surtout au Chili et au Pérou. Elle soutient des projets éducatifs et des activités à l’attention des enfants précarisés".

Un beau projet pour une jeune équipe qui devra aussi résister à la tentation du profit vert et du greenwashing, un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse.