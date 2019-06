Marie-Colline Leroy, la nouvelle députée Ecolo du Hainaut veut garder le contact avec le terrain

Parmi les 18 députés fédéraux hennuyers, on compte deux élus Ecolo. Jean-Marc Nollet et Marie-Colline Leroy. On ne présente plus le premier mais la deuxième est une nouvelle venue à la chambre. 34 ans, habitante de Frasnes-lez-Anvaing, enseignante à la Haute Ecole en Hainaut, la nouvelle parlementaire envisage d'enrichir la réflexion "en chambre" par un travail de terrain. "Par exemple partager les journées de personnes qui travaillent sur les compétences pour lesquelles je suis supposée me prononcer à la Chambre".

Justice, mobilité, santé, climat, migration, coopération... autant de sujets qui passionnent Marie-Colline Leroy. Le choix du niveau fédéral est également lié à une volonté de mieux connaître le Nord du pays. Pour cela, la nouvelle députée a prévu de revoir son néerlandais cet été, avec sa maman qui est professeur de néerlandais.

La famille, Marie-Colline Leroy en parle volontiers, en particulier de sa petite-fille: "je trouve que c'est important parce que dès le départ j'ai dit que je ne veux pas qu'on soit obligé de choisir entre sa vie de famille et la politique, sinon on écarte toute une partie de la population".