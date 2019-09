Marcinelle: Opération "Cité Propre" pour des quartiers de logements publics plus sains

Comment agir concrètement contre les dépôts clandestins dans certains quartiers ? Malgré le travail des services de nettoyage, les mauvaises habitudes prospèrent.

Dans la région de Charleroi, la société de logements sociaux La Sambrienne propose une solution. Elle met à la disposition des habitants une petite déchetterie éphémère, le temps d'une après-midi.

Au cœur de la Cité Parc à Marcinelle, des employés de La Sambrienne sont présents pour accueillir les locataires et les diriger vers deux grands containers. Les habitants peuvent y déverser tout ce qui ne sert plus et prend de la place.