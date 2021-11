Marcinelle : le Centre de Délassement va faire peau neuve

Charleroi aura à nouveau un lieu d’hébergement collectif capable d’accueillir des classes vertes. C’est le projet auquel pensait depuis trois ans l’échevine de l’enseignement, Julie Patte.

Actuellement, les écoles de la ville qui souhaitent organiser ce type de séjour doivent s’éloigner de plus de trente kilomètres. Or cette infrastructure existe. Elle a juste besoin d’un sérieux lifting. Un million et demi d’euros, c’est le budget qui va être alloué à la rénovation, l’amélioration énergétique et la mise aux normes du Centre de Délassement de Marcinelle, à l’orée du Bois du Prince. Le bâtiment date des années 60 et il dispose de chambres, de dortoirs, de salles de classe, de réfectoires, d’une grande salle de spectacle et d’espaces de détente. Il a d’ailleurs longtemps accueilli des séjours collectifs, mais ce n’est plus le cas depuis le début des années 2010. La régie communale autonome de Charleroi qui gère le site est à la recherche d’un porteur de projet à associer à la gestion du Centre de Délassement déjà rebaptisé "Charleroi en forêt". Outre des classes vertes pour les écoles de la ville ou d’ailleurs, le Centre de Délassement pourrait également accueillir des mouvements de jeunesse ou d’autres groupes pendant les congés scolaires. Il pourrait également être un lieu idéal pour des stages.

Longtemps, c’est là qu’ont été hébergés les jeunes joueurs de tennis venant du monde entier pour participer à l’Astrid Bowl.

Le projet de faire revivre le Centre de Délassement mûrit dans la tête de la première échevine de Charleroi en charge de l’enseignement depuis trois ans. L’espoir est de développer des activités scolaires d’une journée, dans un premier temps, dès la rentrée scolaire 2022. Les premiers groupes pourraient, à plus long terme, être hébergés à partir de 2024.