Marcinelle : le centre d’accueil pour réfugiés temporaire va fermer

Le centre "Fedasil" de Marcinelle, installé depuis un an et demi dans un home inoccupé de la Cité de l’Enfance, va fermer ses portes. C’était prévu. En tout, 20 des 80 centres d’accueil sont temporaires. "Cela oblige Fedasil à trouver sans cesse de nouvelles structures pour gérer le flux tendu de demandeurs d’asile que nous voulons accueillir dans de bonnes conditions, précise Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil. Cette fermeture du centre d’accueil à Marcinelle était programmée et une solution est donc prévue pour la centaine de demandeurs d’asile encore présents sur place, ils seront transférés vers des structures existantes."

Alors pourquoi ne pas augmenter tout simplement le nombre de place de manière permanente soit dans des nouvelles structures, soit en augmentant la capacité de celles existantes ? "Evidemment la solution idéale est de créer, d’une part, suffisamment de places permanentes pour gérer le flux tendu et, d’autre part, de créer aussi toute une série de places en plus, des sortes de places de réserve que nous appelons "tampon", poursuit Benoit Mansy. Ces places "tampon" pourraient, quand il y a un pic de demandes, être facilement utilisées. C’est l’idéal et on essaye d’aller dans ce sens pour diminuer petit à petit, le nombre de structures temporaires à durée limitée que nous devons ouvrir."

Dès la semaine prochaine, un nouveau centre avec des places "tampon" accueillera ses premiers demandeurs à Coxyde. 30 des 300 places disponibles seront réservées à des mineurs non accompagnés