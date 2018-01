Marchienne-au-Pont : un dealer de 12 ans interpellé par la police

L'interpellation s'est déroulée ce lundi 1 er janvier et elle est choquante : un jeune garçon de 12 ans a été arrêté par une patrouille de police rue Vandervelde à Marchienne-au-Pont alors qu'il était en train de dealer ! Il s'est enfui à la vue des policiers, mais a été rattrapé une heure plus tard, nous explique David Quinaux, le porte-parole de la police locale de Charleroi : "Le jeune avait sur lui de grosses quantité de cocaïne et d'héroine : 40 grammes de cocaïne, sous forme de 69 boulettes, et 275 grammes d'héroïne. Il avait également une importante somme d'argent sur lui ainsi que plusieurs gsms. Bref, l'attirail du parfait dealer".

Comment un jeune ado de 12 ans peut-il se retrouver en rue en train de dealer ? David Quinaux nous répond : " Son âge est vraiment interpellant ! Il est en séjour illégal, livré à lui même dans les rues de Charleroi ! Il provient d'un pays du Maghreb, et nous ne savons pas très bien comment il est arrivé ici. Certains n'hésitent pas à quitter leur pays quand il y a des problèmes. Le souci, c'est que quand on est si jeune, et livré à soi-même, on risque facilement de tomber entre de mauvaises mains".

Attention, il ne faut pas faire de généralité : "ce cas est tout à fait exceptionnel, tient à préciser David Quinaux : de mémoire de policier, et j'ai 23 ans de service sur la zone de Charleroi, c'est la première fois que nous avons un dealer aussi jeune".

Que va-t-il advenir de ce jeune ? "Il a été pris en flagrant délit, donc il a été déféré devant le parquet de la jeunesse. De plus, comme il est un illégal, et visiblement un mineur non accompagné, l'Office des Etrangers nous a demandé d'avertir le sevice des tutelles qui s'en occupera. "