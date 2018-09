Marchienne-au-Pont: cinq ans avec sursis pour le viol et la séquestration de sa compagne

Un habitant de Marchienne-au-Pont a écopé mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi de cinq ans de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive. Il était poursuivi pour viol avec séquestration, coups et détention arbitraire sur sa compagne. S'il reconnaissait avoir frappé la victime au cours d'une dispute homérique, le prévenu niait tout abus sexuel.

Le 11 mars 2018, la police est appelée par la victime qui explique avoir été violée par Mohamed J., son compagnon. Elle déclare avoir rompu avec lui mais s'être rendue à son domicile de Marchienne-au-Pont pour régler un problème de pension alimentaire. Elle ajoute qu'une fois chez lui, il s'est intéressé à sa tenue qu'il jugeait provocante. "Il l'a jetée au sol et l'a tabassée avant de déchirer ses vêtements et de la violer", a expliqué le parquet à l'audience. "Les coups furent si violents que sa montre et sa pince à cheveux se sont brisées. Il l'a ensuite empêchée de sortir en plaçant un matelas devant la porte".

Ce n'est qu'à l'arrivée du père du prévenu, le lendemain matin, que la victime a pu se rendre chez sa mère et prévenir la police.

Des contusions multiples ont été relevées sur son corps. "Le prévenu banalise des faits horribles et ne se remet aucunement en question", a conclu le ministère public tout en réclamant sept ans de prison.

Mohamed J. a pour sa part expliqué qu'il n'était pas séparé de la victime et qu'après avoir entretenu une relation sexuelle consentie, celle-ci s'est énervée parce qu'il ne voulait pas aller lui acheter de la drogue. "Elle est devenue hystérique et je lui ai porté des gifles. Mais elle s'est mise à arracher ses vêtements en me poursuivant. J'ai dû l'enfermer dans le grenier pour éviter qu'elle ne casse tout."

Selon Me Puccini, qui a sollicité une peine de travail, un doute subsistait sur le viol et son client devait en être acquitté. Il en voulait pour preuve l'absence de traces relevées par le légiste et l'analyse de la téléphonie, qui démontre selon lui que le couple n'était pas séparé et que c'est la jeune femme qui a "relancé et insulté son client toute la journée".