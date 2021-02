Marchés publics, notes de frais, comptabilité : enquête anti-corruption au sein de l'école bruxelloise de police et de Brusafe

Que recherche l’OCRC au sein de l’ERIP, l’Ecole régionale et intercommunale de police ? L’Office central pour la répression de la corruption (Police fédérale) mène depuis plusieurs semaines une série d’investigations. A bonnes sources, la RTBF apprend que des responsables actuel et passé de l’école ont déjà été interrogés par les enquêteurs. Le parquet de Bruxelles nous confirme qu’un dossier a été ouvert "afin de déterminer si une infraction pénale a été commise ou non".

En ligne de mire, des dépenses conclues pour le compte de Brusafe. Brusafe, c’est l’école régionale des métiers de la sécurité et de la prévention. Elle a été créée dans le but de regrouper en une seule entité l’ERIP mais aussi l’Institut de Formation en Aide Médicale Urgente (IFAMU), le Centre de Formation des Pompiers de Bruxelles (CFPB) et l’École Régionale d’Administration Publique (ERAP). Une super-école et un grand projet salué unanimement. Une future référence pour le pays.

Installée à Haren (dans le bâtiment Blue Star de Citydev. brussels), Brusafe n’avait jusqu’à la fin de l’année dernière aucune existence juridique. Brusafe s’appuyait sur l’ERIP pour engager et payer son personnel, effectuer ses achats de matériel et passer des marchés publics. Concrètement, la Région verse en plusieurs tranches 25 millions de subsides sur le compte de l’ERIP à destination de Brusafe. Et c’est l’ERIP qui doit signer les factures et les contrats passés par Brusafe, sans possibilité de contrôler les dépenses, ni de les refuser. De quoi entretenir le flou.