Marches de l’Entre-Sambre et Meuse : Déposeeeez armes… En place, repos !

Les Marches de l’Entre-Sambre et Meuse n’auront pas lieu. C’est exceptionnel. Ce n’est plus arrivé depuis la deuxième guerre mondiale. Mais l’allocution de la Première Ministre Sophie Wilmes a été claire. Les rassemblements collectifs, les événements rassemblant un grand nombre de personnes sont interdits jusqu’au 31 août. La plupart des Marches de l’Entre-Sambre et Meuse se déroulent avant cette date. Elles sont de facto annulées. En théorie. Car revient la notion de rassemblements collectifs. A combien sont-ils limités ?

Ce sont les bourgmestres qui devront prendre la décision. Philippe Busine, Bourgmestre de Gerpinnes a déjà été contraint d’annuler la Sainte-Rolende, qui devait avoir lieu sur le territoire de l’entité le premier juin. "J’ai entendu l’allocution de la Première Ministrre. D’après ce qu’elle nous a dit, j’imagine mal autoriser des marches sur la commune avant le 31 août. Il est difficilement envisageable de limiter les participants. Des gens voudraient prendre leur voiture, aller boire un verre avec les copains…". L’avis de Christine Poulin, la Bourgmestre de Walcourt, n’est pas différent : "C’est une question de santé publique. Certaines marches ne rassemblent peut-être que quelques centaines de participants, mais c’est la précaution qui doit prévaloir. Tout le monde n’est pas d’accord et certains disent qu’une petite marche de village, ce n’est pas un gros festival de musique avec des milliers de personnes. Mon avis, c’est qu’il faut respecter les mesures et éviter les rassemblements". Ce sont là les avis de deux bourgmestres qui aborderont le sujet au cours d’un collège virtuel demain. Aucune décision ferme n’est prise mais l’on sent une tendance.