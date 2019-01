Marche pour le climat: 500 personnes se mobilisent à Mons

Les manifestants venus à la marche pour le climat arrivaient en nombre ce dimanche midi à la Gare du Nord à Bruxelles. Ils viennent d’un peu partout en Belgique.

De Mons aussi où quelques 500 personnes, dont le bourgmestre et quelques échevins se sont réunies sur la Grand Place sous une pluie battante. Cartons et marqueurs ont été distribués à qui le souhaitait afin de créer des pancartes.

L'appel " pour le climat " lancé via les réseaux sociaux par un jeune couple de Quaregnonnais a donc été entendu. La pluie battante n'a pas arrêté les participants à se joindre à l'action pacifique et à écouter les diverses prises de paroles sur la Grand-Place de Mons.

" Cette mobilisation est aussi l'occasion de tracer des pistes de réflexion pour une transition écologique, pour changer nos habitudes de consommation ", ont indiqué les organisateurs. " Nous avons organisé la manifestation à Mons pour que la commune puisse réagir. Nous avons aussi eu conscience que tout le monde ne se sent pas à l'aise dans une grande foule, on attend entre 80.000 at 100.000 personnes à Bruxelles. Nous voulions donc montrer qu'il n'y a pas que Bruxelles qui manifeste. D'autres grandes villes font aussi des rassemblements pour la cause qui est la sauvegarde du climat et de l'humanité. "

Certains comptaient rester manifester à Mons, tandis que d'autres ont pris la direction de Bruxelles. Thomas Richard organisait ce rassemblement : "On pense aller à Bruxelles, c’est le point de départ de cette manifestation. Il serait intéressant de tous se retrouver là-bas pour avoir un plus gros impact."