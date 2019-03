Marche-en-Famenne: quelque 37.000 visiteurs attendus pour Horecatel

La 53e édition d'Horecatel ouvre ce dimanche et se tiendra jusque mercredi au WEX de Marche-en-Famenne. Quelque 37.000 visiteurs et 420 exposants sont attendus pour le plus grand salon dédié aux professionnels de la restauration et de l'horeca en Wallonie.

À travers ses 23.500m² d'exposition répartis sur 6 palais, Horecatel décline tout ce que le secteur des professionnels de l'Horeca propose en termes de produits de bouche, boissons, matériel, services et équipements.

Géants des secteurs brassicole et alimentaire y côtoient bières artisanales et producteurs locaux représentés au sein du Palais Gastronomie. Inauguré voilà quelques années, ce dernier fait également la part belle aux chefs les plus en vogue, dont l'ambassadeur de cette 53e édition, Tien-Chin Chi, du restaurant "L'Esprit de Bouddha" à Gosselies.

Les représentants de la gastronomie wallonne s'y succèderont tout au long du week-end pour diverses démonstrations culinaires autour de la Master Stage centrale.

Diverses concours rythmeront également le salon, dont la finale du concours WexProCup lundi et la première épreuve de la finale belge du WorldSkills Belgium mardi et mercredi.

Les prix de l'Innovation seront attribués dimanche à 18h parmi divers exposants dans les catégories Food, Non Food, et Food Gastronomie.