Marche-en-Famenne : la crèche de l'hôpital en quarantaine après un cas positif au coronavirus parmi les enfants

Mesures liées au coronavirus : les crèches ne sont pas fermées - JT 13h - 13/03/2020 Les étudiants de maternelle, du primaire et du secondaire n'iront plus à l'école dès lundi. Dans les Universités, les cours sont déjà donnés à distance. Vous me direz sans doute que les crèches seront fermées aussi. Et bien non, et c'est là que ça surprend pas mal de monde.