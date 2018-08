Marche-en-Famenne: DéFI a présenté sa liste pour les communales

A Marche, pas moins de cinq listes seront proposés aux électeurs. A côté de la liste du Bourgmestre des CDH René Collin et André Bouchat, du MR de Willy Borsus, du PS et d'Ecolo, il y aura bien une liste Défi. "On sait que c'est une commune qui sera sous le feu des projecteurs, avec un ministre-président et un ministre wallons qui vont mener le combat, déclare Jonathan Martin, président provincial de DéFI. C'était donc important d'être présent également. De plus, c'est un centre urbain majeur en province de Luxembourg. Et nous avons fait de ces centres urbains l'une de nos priorités."

A la tête de cette liste, on retrouve Bertrand Aubry, un jeune Marchois de 19 ans. "Pour moi, DéFI c'est un parti de bonne gouvernance, de transparence, de cohérence. J'ai regardé tous les partis, à la loupe, pour voir ce qui me correspondait le mieux. Et DéFI me correspond à 100% ! C'est un parti familial. Et je suis très content de mon équipe."

DéFI s'est fixé des objectifs pour Marche: "avoir au moins un élu." Et pour les réaliser, la locale a défini ses priorités "pour et avec les citoyens, poursuit le jeune candidat. On a réalisé des sondages auprès de la population parce qu'on ne veut pas d'un programme rien que pour nous !"

"On n'a pas soif de pouvoir ! Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer : si je n'entre pas au conseil communal, on n'aura pas droit aux dossiers, ni de donner son avis. Raison pour laquelle d'ailleurs je suis très content qu'il y ait cinq listes à Marche, pour que les citoyens aient le choix", conclut Bertrand Aubry.

DéFI est proche de réunir deux tiers des candidats sur Marche et assure sa présence avec une liste ou des représentants sur 11 communes luxembourgeoises. "Avec des listes déjà constituées par nos soins à Libramont, Habay et Rendeux, poursuit quant à lui Jonathan Martin, j'espère que pour Marche nous aurons une liste comptant 2/3 de candidats."