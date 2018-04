Marathon de contrôles de vitesse: pas que sur les autoroutes

Depuis six heures du matin, ce mercredi, la police fédérale et les zones de police locales mènent une vaste opération de contrôle de la vitesse dans tout le pays, dans le cadre d'une action européenne. Des points de contrôle sont mis en place sur les autoroutes, mais aussi sur les voiries secondaires. Les agents de la zone de police boraine étaient ainsi présents du côté de Saint-Ghislain dans l'après-midi. Une voiture discrète, équipée d'un radar, stationne le long des routes en ligne droite de l'entité. "Quand les gens rentrent ou sortent du village, ils ont une belle ligne droite et ont tendance à accélérer. On est aussi plus présents dans des endroits plus accidentogènes, comme à la sortie de l'autoroute à Saint-Ghislain, sur la RN547", explique l'inspecteur Tanguy Cornut, motard à la police boraine.

Les motards se postent sur la place de Neufmaison, à quelque centaines de mètres de la voiture radar. Un véhicule en excès de vitesse leur est signalé. Son conducteur était au courant de l'opération, mais n'a pas été très attentif à sa vitesse: 62 km/h au lieu des 50 réglementaires. "On se rend compte que des jours comme aujourd'hui, certains lèvent un peu le pied, mais pas assez, en espérant passer entre les mailles du filet. En d'autres temps, on constate des vitesses qui vont jusqu'à 70-80km/h en agglomération. Il y a une différence entre les journées normales et celles où de gros contrôles sont annoncés", poursuit l'inspecteur.

173 infractions en une matinée

Les policiers de la zone ont néanmoins procédé à quatre retraits de permis de quinze jours sur les 2300 véhicules contrôlés entre 6 heures et 13 heures. Ils ont en tout constaté 173 infractions. Les sanctions varient en fonction du dépassement de la vitesse: l'amende sera plus salée si vous roulez à du 45 km/h qu'à du 37 km/ dans une zone 30, par exemple. Si la vitesse maximale autorisée est dépassée d'au-moins 30 km/h, l'automobiliste est privé temporairement de son permis et sera convoqué devant le tribunal de police.