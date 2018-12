Manu Morais : une grande figure du syndicalisme de la Région du Centre s'en est allée

La nouvelle est tombée en ce début d'après-midi : Manu Morais-Rosa, 63 ans, est décédé mardi soir des suite d'un cancer contre lequel il se battait avec énergie depuis 10 ans. Manu Morais, c'était "le" responsable syndical de la Région du Centre. Président de la FGTB Centre, secrétaire régional du Setca Centre, il avait gravi tous les échelons du syndicat socialiste avec fougue, combativité et solidarité. Philippe Bertleff, l'actuel secrétaire régional, se souvient de ses combats : " C'était un très grand militant. Il avait un caractère et une personnalité hors normes, et à chaque instant, il pouvait témoigner d'une solidarité et d'une convivialité à toute épreuve. Il avait un pouvoir de persuasion extraordinaire dans les négociations ! Il a connu tous les grands conflits sociaux de la région : Royal Boch, Boël, Durobor, Dow Corning. Il s'est aussi beaucoup battu contre les fermetures dans les secteurs de la sidérurgie, la métallurgie, qui était de gros pourvoyeurs d'emplois. mais son plus gros échec, celui qu'il vivait le plus mal, c'est celui de Royal Boch."

Mais Manu Morais, c'était plus que cela encore. Un homme profondément, viscéralement attaché à sa région. Une région économiquement mal en point. Il se battait comme un beau diable pour fédérer les énergies, qu'elles soient syndicales, patronales ou politiques. "Il n'arrêtait pas de parler de l'importance de la Région du Centre, et sa défense d'institutions dont certaines sont parties dans d'autres régions. Il avait un carnet d'adresses énorme, et il n'hésitait pas à solliciter la Région Wallonne, la Sogepa, l'Awex pour qu'ils l'aident à trouver des solutions pour éviter de nouvelles pertes d'emplois dans la région."

Manu Morais s'était retiré en 2013, après une première alerte de santé. Cela ne l'empêchait pas d'être encore présent pour donner un conseil aux camarades, de temps à autre : "Il était toujours débordant d'énergie, et quand nous avions nos réunions d'instance avec lui, il nous redonnait du tonus et de l'énergie pour essayer d'aboutir dans les conflits auxquels nous devions faire face".

Son enterrement aura lieu samedi matin à Bois du Luc.