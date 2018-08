Manque de places en secondaire: "A Bruxelles, il faudrait créer deux écoles chaque année !"

La rentrée des classes, c'est dans moins de deux semaines. A Bruxelles, 417 élèves sont toujours sur liste d'attente pour une inscription en première secondaire. Le nombre diminue notamment grâce aux injonctions de la CIRI, la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions, pour augmenter le nombre d'élèves par classe dans les écoles complètes. Mais cela sera insuffisant.

La situation est en effet plus problématique que les années précédentes. "Très clairement, depuis le début (soit en mai 2017), explique Claude Voglet, le président de la CIRI, la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions avait attiré l'attention sur le fait qu'il y avait beaucoup plus d'élèves à ce moment-là en 5ème primaire. Cela voulait dire plus d'élèves en 6ème durant l'année 2017-2018. Il fallait donc prévoir plus de places en secondaire pour l'année scolaire 2018-2019. En plus, même si ce n'est pas un facteur déterminant, il y a aussi eu plus d'échecs au CEB l'année dernière. Résultat : plus d'élèves sont restés en 6ème primaire."

Tout ça mis ensemble, poursuit notre interlocuteur, "cumulé avec le fait qu'il n'y a eu qu'une seule école qui a été créée cette année-ci, à Genappe… Ici, sur Bruxelles : aucune nouvelle école ! Or, les études qui ont été faites par les commissions qui travaillent là-dessus disent que pour aborder sérieusement la question de l'augmentation démographique, il faut créer deux écoles supplémentaires chaque année à Bruxelles !"