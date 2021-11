"Manneken Piste", un nouvel Escape Game à Bruxelles

Enygma, le leader bruxellois des Escape Game, lance un nouveau jeu urbain. Le défi ? Découvrir ou redécouvrir les rues de Bruxelles tout en résolvant une énigme particulière. Pour, peut-être, remporter un prix.

"Le maître des guildes des brasseurs est mort sans héritier. Pour pouvoir redécouvrir la recette originale de la bière Lambic, vous allez devoir percer les mystères qu’il a laissés derrière lui ", annonce le gérant d’Enygma, Julien Vandenitte. Concrètement, une série d’indices seront dispersés dans les rues de Bruxelles.

Un parcours de 2 à 3 heures où il faudra se rendre, entre autres, chez certains commerçants du centre de Bruxelles. Une manière, aussi, de soutenir ces acteurs économiques. "C’est un des objectifs clé. Soutenir la croissance économique de Bruxelles après la crise et permettre aux personnes en dehors de Bruxelles de revenir dans le centre-ville pour le redécouvrir de manière chouette et ludique. Ce jeu de piste a été composé avec un guide historique, qui connaît très bien Bruxelles et qui en profite pour faire découvrir des quartiers qui sont parfois méconnus, même des Bruxellois ", explique le gérant d’Enygma. Le jeu de piste a été créé en partenariat avec la ville de Bruxelles. "A l’origine, c’est une idée de la Ville de Bruxelles. Le but était de créer une expérience shopping ludique et originale", indique le gérant d’Enygma.



Les départs se font depuis la place de l’Albertine, du mardi au samedi de 10h30 à 15h00 et le dimanche de 13h30 à 15h00. Le parcours est gratuit "pour pouvoir partager l’amour du jeu en lui-même et l’amour de notre ville. Mais en plus, vous pouvez gagner des prix, jusqu’à 15€ par personne de chèques cadeaux qui sont offerts par la Ville", déclare Julien Vandenitte.