Manifestation pour la régularisation d'une famille afghane à Grez-Doiceau

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche matin à l'école communale de Grez-Doiceau, pour entamer une marche en faveur de la famille Yusufi.

Cette famille afghane de cinq enfants a reçu un ordre de quitter le territoire et priée de se présenter dans un centre ouvert alors qu'ils sont arrivés en Belgique il y a cinq ans, et que les enfants suivent une scolarité exemplaire. Des parents d'autres élèves, des habitants du village et des citoyens se mobilisent pour leur éviter d'être expulsés.

Il s'agit de la deuxième marche de solidarité avec la famille Yusufi organisée à Grez-Doiceau, et le collectif qui souhaite que la famille afghane ne soit pas expulsée s'étoffe de jour en jour. Présents lors de la marche de dimanche matin, les Yusufi estiment qu'ils seraient en danger s'ils étaient renvoyés dans leur pays natal, dans le village de Shorab.

Une lettre ouverte a été adressée par le collectif à la ministre Maggie De Block, pour demander un réexamen de leur dossier. En Belgique, trois des enfants sont scolarisés à l'école communale de Grez-Doiceau, et les deux autres au CEPES de Jodoigne.

« Nous avons recueilli plus de 3.000 signatures en faveur de la famille Yusufi et obtenu le soutien de personnalités comme Philippe Geluck, Axelle Red ou encore Eric-Emmanuel Schmitt. La lettre ouverte sera lue en fin de manifestation: le message aujourd'hui, c'est d'obtenir une réponse rapide pour pouvoir rassurer cette famille, pour qu'elle ne soit pas enlevée de force, pour qu'elle bénéficie de la liberté de vivre comme nous, après avoir reconstruit une vie en Belgique depuis cinq ans », indique Steven Lemaire, enseignant de l'école de Grez-Doiceau et membre du collectif.