Manifestation nationale: perturbations des collectes des sacs-poubelle blancs et bleus à Bruxelles

Les collectes des sacs-poubelle blancs et bleus sont partiellement perturbées mardi en Région bruxelloise en raison de la manifestation nationale, indique Bruxelles-Propreté dans un communiqué. Les habitants des communes concernées par les perturbations sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs poubelles jusqu'à la prochaine collecte, à savoir le vendredi 31 janvier pour les sacs blancs et le mardi 4 février pour les bleus.

Les communes de Haren, Jette et Ganshoren sont particulièrement touchées, avec seulement 10 à 60 pc des collectes assurées selon les zones.