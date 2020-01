Manifestation nationale: la ligne 6 du métro ne roule plus depuis 18h30, et la ligne 2 s'arrête à 20 heures

La ligne 6 du métro bruxellois ne roule plus depuis 18h30. Cette ligne relie les arrêts Simonis à Roi Baudouin, indique la STIB sur Twitter. La ligne 2 entre Simonis et Elisabeth roule toujours mais à des fréquences plus réduites. La ligne 6 emprunte le même itinéraire jusqu'à Elisabeth que la ligne 2. Il y a donc moins de rames sur ce trajet depuis 18h30.

Les autres lignes (1 et 5) fonctionnent normalement mais à fréquence réduite.

Les trams circulent sur les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 19, 25, 51, 55, 82, 92 et 97, pour les bus au moins la moitié des véhicules roulent sur les lignes 12, 20, 29, 34, 36, 46, 47, 49, 53, 57, 60, 63, 65, 66, 71, 78, 87, 89 et 95.

Le syndicat socialiste a protesté mardi contre l'état de la sécurité sociale ainsi que contre la situation politique actuelle.