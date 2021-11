Manifestation devant l’hôpital de Libramont contre la vaccination obligatoire du personnel soignant

Ce lundi matin, une cinquantaine de personnes étaient réunies devant l’hôpital de Libramont pour manifester leur mécontentement contre le projet d’obligation vaccinale du personnel soignant assorti à des sanctions à partir du 1er janvier. Une action de grève lancée par la CSC. Un piquet itinérant sous la bannière "Hier, positifs au covid et au boulot… Aujourd’hui, non vacciné et dehors !" et composé de délégués syndicaux et de personnel soignant de Wallonie et de Bruxelles.

Dans le groupe, une infirmière non vaccinée, qui souhaite rester anonyme nous livre son témoignage. "On était là à la première vague, la deuxième vague, la troisième vague… Et encore aujourd’hui lors de la quatrième vague on est là, on soigne, on accompagne. Les précautions sont là. L’hygiène est là. Les protocoles sont là et respectés qu’on soit vacciné ou pas. Les soins de santé sont malades. Le personnel soignant est à bout de souffle, épuisé, pas entendu. Je me pose beaucoup de questions. Je pense me réorienter. L’obligation vaccinale est la goûte d’eau qui fait déborder le vase".