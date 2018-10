Manifestation devant l'école des Petits Goujons à Anderlecht après un accident

Une centaine de parents se sont rassemblés lundi matin devant l'école des Petits Goujons pour demander des comptes à la direction après qu'un petit garçon ne tombe dans un étang du château du Gaasbeek lors d'une sortie scolaire mardi dernier. Contrairement à ce que la police locale avait annoncé, l'enfant scolarisé en deuxième maternelle dans l'établissement, n'est pas décédé mais son état de santé est très préoccupant, indique lundi la zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest).

Selon la police locale, les manifestants souhaitent que la directrice de l'établissement viennent les voir dehors pour leur donner des explicitations sur les circonstances de l'accident. La directrice de l'école n'a pas accédé à leur requête et aurait proposé de recevoir une délégation.

"Mardi dernier, deux classes de maternelle de l'école communale des Petits Goujons d'Anderlecht ont fait une excursion au château de Gaasbeek. Vers 13h00, nous avons étés informés qu'un petit garçon était tombé à l'eau et qu'un des auxiliaires qui accompagnait le groupe, l'avait repêché et tenté de le ranimer", indique Fabrice Cumps, échevin de l'Enseignement à Anderlecht, qui précise ne pas avoir d'information quant à la cause de l'accident.

L'enfant à l'hôpital dans un état très critique

"L'enfant a ensuite été transporté à l'hôpital dans un état très critique tandis que le reste du groupe a été ramené à l'école où un dispositif d'accompagnement psychologique a été mis en place. Vers 15h30, les parents des élèves des deux classes concernées ont étés accueillis et il leur a été expliqué qu'ils pouvaient faire appel individuellement à un accompagnement psychologique."

"Un premier rassemblement de parents souhaitant connaitre la vérité sur l'accident, s'est tenu mercredi matin devant l'école et nous avons invité ces personnes à la maison communale pour une réunion. Une des grandes critiques des parents était le défaut d'encadrement lors de l'excursion. Or, quatre personnes encadraient les 35 enfants qui y ont participé alors que la Communauté française en impose trois. Des parents qui ont le sentiment qu'on leur cache des choses, se sont à nouveau rassemblés devant l'école ce matin. Pour notre part, nous avons orienté les parents du petit garçon vers le service d'aide aux victimes du parquet de Hal-Vilvorde pour toute communication", conclut-il.