Manifestation devant l'école des Petits Goujons à Anderlecht après le décès d'un enfant de 4 ans

Une centaine de parents se sont rassemblés lundi matin devant l'école des Petits Goujons, à Anderlecht, pour demander des comptes à la direction après le décès d'un petit garçon de 4 ans survenu ce week-end. L'enfant était scolarisé en deuxième maternelle dans l'établissement et s'était noyé mardi dernier dans un dans un étang du château du Gaasbeek lors d'une excursion scolaire, indique lundi la zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest).

Selon la police locale, les manifestants souhaitent que la directrice de l'établissement viennent les voir dehors pour leur donner des explicitations sur les circonstances de l'accident. La directrice de l'école n'a pas accédé à leur requête et aurait proposé de recevoir une délégation.

[Elles] regardaient leur téléphone au lieu de les surveiller

"Nous voulons connaitre la vérité sur les circonstances de l'accident car la direction ne nous communique aucune information depuis l'accident et ne témoigne aucun soutien ni empathie aux parents de l'enfant. Or, la version de l'accident fournie par l'école ne correspond pas aux témoignages que nous avons recueillis auprès des enfants qui étaient présents lors de l'excursion. Selon eux , les quatre personnes qui les encadraient étaient assises sur un banc et regardaient leur téléphone au lieu de les surveiller", indique Choukri Nour-Eddine, président du comité des parents.

"Nous voulons que la direction assume ses responsabilités et ne se contente pas de nous dire qu'une enquête est en cours. Depuis longtemps, nous dénonçons un problème de manque de personnel pour encadrer les enfants", ajoute-t-il.