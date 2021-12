Manifestation des agriculteurs wallons sur les routes ce mardi 14 décembre

Vous avez peut-être croisé de nombreux tracteurs sur la route ce matin. Les agriculteurs wallons sont de sortie. Au programme: distribution de tracts et barrages filtrants sur des ronds points ou des axes routiers importants.

Une manière d'attirer l'attention des citoyens et celle du gouvernement wallon qui planche en ce moment sur la nouvelle PAC, politique agricole commune au niveau européen. Cette nouvelle PAC va amorcer son virage vert. Elle vise une agriculture meilleure pour le climat. Un objectif que les agriculteurs ne rechignent pas à atteindre. Ce qu'ils dénoncent c'est le chemin pour y arriver.

Parmi ces agriculteurs qui ont sorti leur tracteur pour manifester, Bruno Ricker. Lui et son épouse exploitent 200 hectares à Leernes près de Charleroi. Ils cultivent des céréales, des betteraves, des pommes de terre et de la chicorée. Une exploitation familiale. Une agriculture plus respectueuse de la planète, ils ne s'y opposent absolument pas. Leur récolte est d'ailleurs étroitement liée à la météo. Les étés de canicules ou les étés pluvieux sont une plaie pour eux.

Si l'Union européenne et les agriculteurs wallons partagent un même objectif, ils ne sont pas nécessairement d'accord sur la façon d'y arriver. Prenons l'exemple de la viande. Elever du bétail est une activité trop polluante selon l'Europe. L'Union veut limiter cette activité. Au lieu deux vaches par hectare, une seule serait autorisée. Première conséquence: d'abord une perte d'activité pour les éleveurs de bétail. Ensuite les fermiers qui fournissent la nourriture au bétail auront moins de débouchés. Enfin, si on diminue la production de viande wallonne, à qui en achètera-t-on? Peut-être faudra-t-il en importer de l'autre bout de la planète. Sans connaître la qualité du produit. De quoi s'écarter de l'objectif initial.

En plus, pas sûr que l'aides européennes seront suffisantes pour combler ce manque à gagner selon Bruno Ricker.

Les agriculteurs qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts risquent de voir leurs revenus encore baisser. Comment feront-ils dans ces conditions, s'ils doivent investir dans du matériel ou des produits phytosanitaires plus chers? Au bout du compte c'est le citoyen qui risque de payer indirectement l'addition s'il veut conserver une assiette de qualité à un prix équitable. Voilà qui explique les actions de ce matin. De son côté, la région wallonne a jusque fin janvier pour rendre à la commission européenne ses éventuels amendements à la Politique nouvelle agricole commune.