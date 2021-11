Manifestation contre les mesures sanitaires : La police lance une "task force" pour identifier les auteurs de violences

Au lendemain de la manifestation qui a rassemblé 35.000 opposants aux mesures sanitaires, ce dimanche dans les rues de Bruxelles, la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a fait ses comptes : Six blessés parmi les forces de l’ordre, quarante-deux arrestations administratives et trois arrestations judiciaires (deux personnes ont été mises à disposition du parquet ce lundi matin). A ce bilan, il faut ajouter les dégâts causés au mobilier urbain et aux immeubles situés le long de l’itinéraire emprunté par les manifestants. "Nous avons donc mis en place une "task force" pour regarder toutes les images disponibles", annonce ce lundi Ilse Van de Kerre, porte-parole de la zone de police. Les images des caméras de surveillance bien sûr mais pas seulement !