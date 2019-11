Manifestation à Bruxelles pour dénoncer le nouveau pouvoir en place en Bolivie

Plus d'une soixantaine de manifestants se sont rassemblés jeudi de 17h30 à 19h00 au carrefour de l'Europe, devant la gare centrale de Bruxelles, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de coup d'Etat "civico-militaire", porté par l'opposition avec l'aide de groupes violents, en Bolivie.

Les personnes mobilisées avaient emmené des drapeaux de la Bolivie et des Wiphala, des drapeaux de 7 couleurs utilisés par les ethnies des Andes. Une banderole portait un message indiquant que les manifestants refusaient d'être une colonie nord-américaine. Quelques autres pancartes avec des slogans du type "Non au coup d'Etat" étaient visibles. Des discours ont été prononcés. Des Boliviens ont joué de la musique des Andes pour accompagner ce rassemblement organisé par le mouvement pour la solidarité internationale Intal en collaboration avec d'autres associations.

"C'est un coup d'Etat d'une extrême violence", estime Paula Polanco présidente d'Intal. "On a une présidente qui s'est auto-proclamée alors que constitutionnellement, elle n'a pas droit à ce poste. On a donc un Etat antidémocratique pour l'instant en place en Bolivie. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Nous appelons les autorités belges et européennes à prendre position et à condamner fermement le coup d'Etat en cours ainsi que les violences qui se déchaînent contre les populations indigènes".

Pour rappel, les résultats des élections présidentielles d'octobre 2019 ont été contestés par l'opposition. Le président bolivien Evo Morales avait à plusieurs reprises appelé à de nouvelles élections pour sortir de la crise. Il a démissionné le 10 novembre en avançant que cet acte était motivé par sa volonté de mettre fin à la violence qui s'était abattue sur le pays contre les couches les plus vulnérables de la population.