Manif des jeunes pour le climat : "on se fait de plus en plus insulter sur les réseaux sociaux"

Pas simple de relancer une mobilisation… Les jeunes Liégeois de Youth for climate et Student for climate ont pu le constater ce jeudi. Ils avaient appelé à un rassemblement, avec concert, suivi d’une manifestation jusqu’à la place Saint-Lambert. Le groupe a mis du temps à se constituer, ils étaient finalement entre 200 et 300 à prendre le chemin du centre-ville. Alice Dessart vient de rejoindre le mouvement : c’est vrai, c’est une déception pour nous mais c’est peut-être aussi un moyen de revoir notre organisation. Je pense que les gens perdent beaucoup d’espoir, dans tous ces mouvements climatiques ou parfois rejoignent de mouvements climatiques plus radicaux ; tout simplement parce que les politiques ne nous écoutent pas en fait...

Taizou François est l'un des organisateurs : on s'y attendait, cette saison, ça marche moins bien mais l'écologie reste en haut de l'agenda politique, les gens continuent d'en parler, la sensibilisation qui a été faite l'an dernier est là, y'a moins de personnes mais des gens plus motivés, qui continuent les actions pour rappeler qu'on est toujours là. Ca reste une manif réussie !

Des attaques sur les réseaux sociaux

Le phénomène est plutôt récent : les manifestations et les appels à mobilisations des jeunes récoltent leur lot d’insultes sur les réseaux. "Vous feriez mieux de ramasser vos déchets", "Et si vous alliez plutôt au cours", "vous critiquez mais vous prenez l’avion pour vos vacances", "c’est pas le climat qui va vous donner du boulot", "les jeunes sont incultes et débiles",… Les réseaux semblent se retourner sur les manifestations anti-climat. Sont-ils surpris de cette agressivité ? Oui et non, explique Taizou François. Avant, on avait le sentiment d’être soutenus par une large partie de la population et maintenant beaucoup moins ; mais ça ne n’est qu’en façade, sur les réseaux sociaux. Et non, car à force d’entendre des discours réactionnaires qui se mettent en place à gauche et à droite, ça encourage sans doute certaines personnes à laisser des commentaires négatifs. Les commentaires sur les réseaux sociaux malheureusement, ça tend souvent vers les extrêmes, dans un sens comme dans l’autre.