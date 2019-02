Mandat d'arrêt confirmé pour un Tournaisien qui avait menacé un voisin avec un couteau

La Chambre du Conseil de Tournai a confirmé ce mardi le mandat d'arrêt à charge d'un Tournaisien poursuivi pour une tentative de meurtre.

Le mandat d'arrêt, délivré vendredi dernier par la juge d'instruction de Tournai, a été confirmé, pour une période d'un mois, par la Chambre du Conseil de Tournai. L'inculpé, qui reste incarcéré, est poursuivi pour tentative de meurtre, à l'encontre d'un voisin, et de coups et blessures volontaires dans le cadre familial.

Les faits se sont déroulés le jeudi dernier en soirée dans le quartier de la gare à Tournai où une dame a eu une violente dispute avec son compagnon. L'homme est âgé d'une trentaine d'années. Rouée de coups, cette dame s'est d'abord réfugiée chez un voisin. Sous l'emprise de la boisson ou de stupéfiants, son compagnon s'en est alors pris au voisin et a tenté de lui porter plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la gorge. Prenant la fuite, ce dernier et la dame se sont réfugiés chez un second voisin. Les fuyards ont à nouveau été poursuivis par le suspect qui a fini par être maîtrisé par les forces de l'ordre.