Manage : victoire absolue du PS avec 63% des voix

Le PS fait encore mieux qu'en 2012. Le parti du bourgmestre sortant Pascal Hoyaux progresse de 1,48% et obtient un total de 63,24% des voix. Il avait déjà 20 sièges au conseil communal il y a 6 ans et en a 22 aujourd'hui. Le MR, avec à sa tête Thierry Thuin, passe de 14,05% des voix en 2012 à 11,07% en 2018 et obtient 3 sièges. ECOLO arrive troisième mais progresse de 2,19% avec 8,15% des voix. Le parti garde un siège. Quant à la liste "L'Union Pour Manage", qui se présente comme un groupe pluraliste, elle gagne un siège et obtient 6,63% des voix. Elle est menée par Annie Cotton.