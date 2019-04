Manage : un train percute un camion. Pas de blessé.

Le train reliant Binche à Turnhout est entré en collision avec un camion ce matin à 8h55. Le camion se trouvait sur le passage à niveau de la rue Saint-Hubert à Manage. 200 passagers étaient à bord et ils ont du attendre une bonne heure avant d'être évacués. La circulation est interrompue sur la ligne entre La Louvière-Centre et Manage. Mais aussi entre La Louvière Centre et Braine-le-Comte.

Il semblerait que le camion se soit immobilisé sur les voies à cause du trafic. Il n'a pas pu évacuer à temps. Le train a effectué un freinage d'urgence. Mais le choc n'a pas été violent. Les dégâts ne sont pas importants et le train va redémarrer avant 11h.