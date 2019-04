Manage : la mosquée Annasr ouvre ses portes dans le cadre de l'opération "T'y crois? T'y crois pas?"

A moins de 10 jours du début du ramadan, la mosquée de Fayt-Lez-Manage a ouvert ses portes au public croyant et non croyant : l’occasion d’échanger, de dépasser les clichés et de combattre les amalgames.

" Le mois du ramadan est un moment de partage, de rencontre, explique l’imam Mounir Ben Ahmed. C’est une période idéale pour organiser cette rencontre dans la mosquée. "

Ce moment est aussi l’occasion pour la communauté musulmane manageoise de montrer une image positive de l’islam qui dans le contexte actuel effraye certains et suscite parfois même un sentiment de haine.

" Je peux entendre qu’il y ait des incompréhensions parmi la population : le citoyen moyen qui n’est pas musulman et qui regarde tout le temps les médias peut avoir peur de certaines phrases comme "Allah akbar!" alors que ces mots sont totalement détournés de leur sens et veulent d’abord dire pour nous que nous prions et que nous rentrons en relation avec dieu ! "

Cette visite était organisée dans le cadre du projet de dialogue interconvictionnel "T’y crois? T’y crois pas?" lancé par la maison de la laïcité de la Louvière en 2012.