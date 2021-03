Maltraitance animale : un marchand est interdit à vie de détenir des animaux

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, le 5 mars dernier, un marchand de moutons à quatre mois de prison avec sursis, à 6000 euros d’amende et à une interdiction définitive de détenir tout animal, a communiqué mercredi l’association Animaux en Péril. Selon le président de l’association, Jean-Marc Montegnies, "le prononcé d’une interdiction à vie de détenir n’importe quel animal, prévue par la loi de 1985 sur le bien-être animal, est une première".

Les équipes d’Animaux en Péril, du Rêve d’Aby, d’Equi’Chance et d’Animal sans Toit, avaient été appelées, le 20 août 2018, sur les lieux d’une saisie policière de dizaines d’ovins à Haren. "Soixante-cinq moutons étaient détenus, en mauvais état de santé et dans des conditions inadmissibles. Le propriétaire n’avait pas de permis d’environnement pour la détention de son troupeau et ne disposait pas d’autorisation d’abattage" indique l’association. Le 16 janvier 2020, la police était à nouveau intervenue chez le prévenu, pour dresser le même constat, puis une troisième fois encore, six mois plus tard.

Durant son audition, l’homme avait contesté l’ensemble des faits et estimé qu’il était victime de harcèlement de la part des autorités. Lors de son réquisitoire, le parquet a estimé que le récidiviste était bien plus concerné par l’appât du gain que par le bien-être des animaux. Il avait requis la plus grande sévérité.