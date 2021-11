Maltraitance animale: Pascal Delcourt, l'éleveur d'Ogy, écope de quatre ans de prison ferme

Pascal Delcourt, l'éleveur d'Ogy (Lessines) poursuivi pour une vingtaine de préventions dont des maltraitances animales, a été condamné vendredi à une peine de quatre ans de prison ferme par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai.

Lors de la précédente audience, le ministère public avait requis une peine de 30 mois de prison pour les infractions au droit commun et au droit pénal social et une peine de trois mois de prison pour les infractions liées au bien-être animal. Une confiscation de 110.000 euros avait par ailleurs été requise. Elle a été prononcée et majorée de 17.000 euros.

Les parties civiles, des associations actives pour le bien-être animal, avaient souhaité que le tribunal prononce une interdiction d'élever des animaux. Celle-ci n'a pas été prononcée.

L'arrestation du condamné n'a pas non plus été prononcée. Un appel est à l'étude.